NBA Trade Deadline 2020, le replay d’une soirée mémorable : plus de deux heures de direct pour ne jamais oublier

Pour ceux qui n’ont pas pu être présent hier soir avec nous durant cette folle trade deadline, voici venir la session de rattrapage. Plus de deux heures de replay à vivre dans les conditions du direct ou à revivre pour les plus die-hard d’entre-vous, histoire de se rendre compte à quel point ce 6 février fut excitant pour n’importe quel fan de NBA.

Un canapé, un Simon, un Bastien et un Alex. Un autra canapé, ta p’tite gueule et un seau de pop-corn. Voici le duo gagnant de la soirée d’hier, et entre vous deux une bonne quinzaine de trades à se mettre sous la dent et vécus en famille, tradition oblige. No spoiler si vous n’avez encore rien vu, ça existe hein, mais sachez que les deux heures de direct vécues hier avec plus de 15 000 fous furieux ont donné lieu à quelques moments de liesse, d’excitation, de doute et d’incompréhension parfois. Les joies du direct comme on dit, un direct vécu au rythme de la fonction vibreur de nos téléphones et une soirée qui aura finalement offert ce genre de changement à la Grande Ligue. On le répète, si vous voulez vivre ça comme si vous étiez n’ouvrez pas le lien ci-contre, munissez-vous immédiatement de votre plus belle paire d’écouteurs et isolez-vous deux bonnes heures, au bureau ou dans votre salon selon votre appartenance à la Team Administration, la Team Bahut ou à la Team Chomage.

C’était beau, c’était intense, c’était fou parfois, et on vous invite dès maintenant à reprendre un peu de rab. Une de plus comme dirait l’autre, et c’est pas prêt de s’arrêter.