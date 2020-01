NBA Top assists de la décennie : on avait oublié un cadeau sous le sapin, alors gloire à l’altruisme pour commencer l’année

Après avoir décrypté ensemble hier les meilleurs dunks, les plus beaux crossovers, apprécié les plus gros contres, les actions les plus clutchs et les buzzer beaters les plus fous, place pour terminer la série à ceux sans qui la NBA ne serait pas ce qu’elle est : les distributeurs de caviars.

Car que seraient nos Top matinaux sans ces vendeurs de rêve, ces lutins – ou pas d’ailleurs – qui passent leur soirée à distribuer des cadeaux sous le sapin de leurs intérieurs ou de leurs snipers ? Pour un alley-oop ou une finition en contre-attaque, grâce à un tour de passe-passe fait de ballon qui passe dans le dos ou entre les jambes, les idées ne manquent pas lorsque l’on est joueur NBA, pour la plupart dirons-nous car on n’a bizarrement pas trouvé la moindre trace de Kebdrick Perkins dans cette vidéo. Si vous n’avez pas été généreux à Noël vous risquez d’être étonné car, oui, l’altruisme existe en ce bas-monde et parfois davantage sur les parquets NBA qu’au pied de nos sapins. LeBron James en guest-star bien sûr mais aussi Steph Curry, Dwyane Wade, Isaiah Thomas ou Derrick Rose, tous les plus grands meneurs / joueurs de cette décennie sont là et nous rappellent qu’on a quand même vécu de sacrées belles choses depuis dix ans.

Mais assez palabré et envoyez la vidéo, puis allons nous coucher car pour ne pas vous mentir, il est 7h54 à l’heure de ces lignes et on n’a pas encore dormi en 2020. Allez, clique sur play et à tout à l’heure