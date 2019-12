NBA Top 10 du jour : Devonte’ Graham à onze mètres, ça rappellerait presque un double-MVP tout ça

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 30 décembre

1961 : quatorzième match de suite à 40 points et plus pour Wilt Chamberlain. Et après on viendra nous faire croire que James Harden est un scoreur constant.

1971 : les Lakers terminent leur mois de décembre avec un 16-0, meilleur mois all-time. Pour info, en novembre c’était 14-0, et le record de 33 wins consécutives ne traînait alors plus trop.

1990 : Scott Skiles rentre dans l’histoire en lâchant 30 passes dans le même match, record quasiment battu à plusieurs reprises par Kobe Bryant, à 22 près.

1992 : les Suns terminent leur mois de décembre avec un bilan de 14-0. Une autre époque.

1996 : les Knicks deviennent la quatrième franchise à passer les 2 000 victoires, derrière les Lakers, les Celtics et les Sixers. Ils ont commencé à jouer à l’Antiquité New York ou quoi ?

1997 : 787ème match de suite à plus de dix points pour Michael Jordan. Record all-time. Dire que moi je suis content quand je mets dix points.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 30 décembre

1977 : Kenyon Martin

1980 : DJ Mbenga

1984 : LeBron James

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Roger mais pas des Ferrero, l’occasion donc de vous conseiller d’y aller mollo avec les friandises pendant les fêtes, poke Dion Waiters.