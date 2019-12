Free Flow de fin d’année : émission fleuve pour fêter le fin de la décennie 2010

Oh que ça faisait longtemps qu’un bon vieux Free Flow n’avait pas débarqué sur notre chaîne YouTube ! Il faut bien reconnaître que ça commençait à manquer. A quelques jours de Noël et surtout de la fin de la décennie 2010, l’occasion était trop belle pour la laisser passer. Du coup, canapé, micros, caméra, Simon à la baguette pour mener la triplette de bavards dans une émission fleuve.

Plus de deux heures. C’est le temps qu’il nous a fallu pour revenir sur les dix années qui viennent de s’écouler en NBA et parfois sur la planète orange en général. Une douzaine de grandes questions vont rythmer cette vidéo et nous nous attelons à y répondre. Quelle le vrai grand méchant de cette décennie ? Quel trade voudrait-on annuler ? Quelle blessure a changé le plus de choses au cours de ces dix années ? Etc, etc… Nous venons de vivre d’immenses moments de basket pendant toutes ces années. Certains joueurs nous ont régalé, d’autres un peu moins. Certaines équipes ont réalisé de vrais exploits, d’autres ont été, disons, plus discrètes. C’est le moment d’en parler, de prendre le temps de ressortir les souvenirs ! Et il y a tellement de souvenirs qui remontent justement, que devient vite un grand fleuve orange, un fleuve plein de nostalgie, d’émotion, de coup de gueule parfois mais surtout de passion.