Le transfert de Jaylen Brown a énormément de mal à passer pour les fans des Celtics, si bien que ces derniers s’en sont notamment pris à leur dirigeant Brad Stevens, qui a carrément été contraint de supprimer son compte Instagram…

Voilà les dérives que l’on n’aime pas voir… Suite au transfert de Jaylen Brown aux Sixers contre Paul George, nombreux sont les fans des Celtics à avoir manifesté leur mécontentement et leur incompréhension. Brad Stevens, qui à leurs yeux fait toujours au mieux, s’est planté selon eux (et selon beaucoup d’autres personnes, il faut bien le dire), et la fanbase lui a fait savoir d’une façon probablement tellement violente que le dirigeant a dû supprimer son compte Instagram. On n’imagine même pas la déferlante de haine qu’a dû subir l’ancien coach des C’s.

Je crois que Brad Stevens a désactivé son compte Instagram… pic.twitter.com/mdOvag6JtS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Bien évidemment que l’incompréhension domine après ce transfert, surtout qu’il aurait peut-être suffi d’ajouter Hugo Gonzalez pour obtenir Giannis, mais rien ne justifie de s’en prendre de telle façon à une personne pour une telle décision, surtout que le reste de son oeuvre à Boston est plutôt glorieux.

Faire revenir Al Horford et Daniel Theis pour avoir de la profondeur de banc, c’est lui. Monter un transfert pour Derrick White, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis afin de construire un effectif capable de remporter le titre en 2024, c’est lui aussi. Transférer ces deux derniers lorsqu’il fallait faire des économies et éviter d’être dans le rouge foncé, c’est encore lui ! Tant de décisions qui ont conduit les Celtics dans les hauteurs de la Conférence Est, malgré l’élimination au premier tour par les… Sixers cette saison.

Belek le compte deviens un compte hate des celtics.

— Celtics France ☘️ (@Celtics_Fra) July 2, 2026

Bien sûr, la contrepartie (Paul George et quelques tours de Draft) est bien plus faible que ce qui était attendu et espéré pour le MVP des Finales 2024 et 6e au classement du MVP cette année, mais cela représente peut-être la première vraie « erreur » de Brad Stevens à la tête des C’s, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan émotionnel, où Jaylen Brown avait obtenu le coeur des fans à travers son duo avec Jayson Tatum, qui était très apprécié mais qui vient de connaître une fin abrupte…

Nul doute que cette décision seule ne reflète pas la qualité du dirigeant qu’il est, et il est probable que l’été soit encore loin d’être fini dans le Massachusetts. Difficile toutefois de pouvoir affirmer que les futures décisions de Brad Stevens vont apaiser les tensions et combler la perte d’un joueur qui était présent depuis 9 ans chez les Verts…