Deux matchs la nuit dernière et quelques highlights bien chauds bien Playoffs. James Harden ? On dirait qu’il a décidé de détruire toute forme d’espoir à Boston et on adore ça.

La défense de Tonton Al Horford, la vista de Jaylen Brown et la finition de Jayson Tatum ? Clairement cette équipe est imbattable. Enfin presque.

La spéciale Denver avec Nikola Jokic dans le rôle du quarterback et MPJ dans celui du mec qui court. Ouais on n’y connait rien en Foot US ici.

A défaut d’avoir gagné, les Celtics ont au moins fait le show.

La spéciale Jeff Green, on va pas ENCORE vous donner son âge ? Si ? Non non.

James Harden a climatisé le Garden, appelez-le James Garden et applaudissez cette vanne.