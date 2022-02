Fin de série pour les Nets, enfin ! Victoire face aux Kings, Seth Curry et Andre Drummond régalent, « trop bien on a gagné le trade »

Nouveau visage pour la deuxième franchise new-yorkaise qui accueillait cette nuit un peu de sang neuf. Si Ben Simmons est resté sur le banc et en civil, Seth Curry et Andre Drummond ont en revanche fait le taf sur le parquet. Cucu et Dede arrivaient dans un contexte de méga-lose, pas facile, mais on peut dire qu’ils ont assuré pour leur première.

Les stats maison de la victoire de Seth Curry et ses lieutenants c’est juste ici

Les Nets n’avaient plus gagné depuis le 22 janvier. Il y a 24 jours. Dieu que c’est long pour une équipe qui vise… le titre, mais dès l’entame on sent un vent de fraîcheur qui fait du bien aux joueurs en noir et blanc. Seth Curry met dedans comme un cochon et finira la rencontre avec 23 points, 7 rebonds et 5 passes à 56% au shoot, et en début de match on le retrouve même à la création où il arrive à trouver son pote Drummond sur pick and roll. Ce dernier plantera au final et pour sa part 11 points, 9 rebonds, 4 passes et 2 steals en 24 minutes, et disons que revoir un bon gros tonton s’imposer dans la raquette des Nets ça nous avait manqué depuis le départ de Jarrett Allen. Les débuts tonitruants des nouvelles recrues font le plus grand bonheur de Steve Nash qui voit s’on équipe s’envoler dès le début de la rencontre, et on a même le droit à un LaMarcus Aldridge en mode vintage qui voit le cercle plus grand qu’une piscine olympique (19 points et 8 rebonds à 8/11 au tir).

Premier match en carrière pour Seth Curry et Andre Drummond avec les Nets ? 23 Points, 7 rebonds et 5 passes pour Seth. 11 points, 9 rebonds et 4 passes pour Drummond. Impeccables, et la victoire qui va avec. pic.twitter.com/NS3Cq2cU2w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2022

Dans le second quart les Kings infligent un 12-2 aux Nets sous l’impulsion de Davion Mitchell et De’Aaron Fox, on croit alors les Rois relancés dans la rencontre mais c’est sans compter sur LMA qui choisit exactement ce moment pour trucider les Roi(telet)s en plantant huit points de suite. Avec leur triplette magique ptdr, les Nets déroulent alors et finiront par s’imposer largement. Du côté des Californiens on peut quand même noter la bonne perf de Fox qui termine à 26 points, même s’il n’aura pas réussi à retrouver cette nuit l’alchimie qu’il a teasé avec Domantas Sabonis sur les deux derniers matchs. Davion Mitchell aura quant à lui réussi à martyriser Patty Mills par sa défense de bulldog baveux – l’Australien appelle désormais le rookie « papa » – mais il aura été trop maladroit pour peser suffisamment de l’autre côté du terrain. Le constat est plus ou moins le même pour Donte DiVincenzo qui jouait son deuxième match sous le maillot des Kings et qui finit avec 12 points, 8 rebonds et 5 steals mais un rôle encore à définir en attaque. Avec sa dynamique actuelle et face à une équipe dont le meilleur joueur était donc Seth Curry on pouvait s’attendre à une easy-win des Californiens mais une fois c’est la coutume les Kings n’ont pas été là où on les attendait, car cette équipe arrivera donc toujours à nous surprendre. Toujours.

Poussés par les débuts de Seth Curry et Dédé Drummond, les Nets ont donc survolé la rencontre pour mettre fin à leur horrible série de onze défaites. Devant cette démonstration on a presque l’impression d’avoir retrouvé une âme à Brooklyn, en tout cas quand on voit ce qu’est capable de faire l’équipe alors qu’elle est privée de ses trois meilleurs joueurs on peut clairement… euh, bref, on verra.