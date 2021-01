NBA Top 10 : le vendredi tout est permis, alors Julius Randle offre un poster bien poilu à Andre Drummond

Comme chaque matin, la NBA nous offre le Top 10 de la nuit avec les croissants et le café (ça non). Au menu du jour, beaucoup de dunks et surtout du beau poster à encadrer dans la chambre. LeBron James, Zion Williamson, Tacko Fall ou encore Rudy, c’est parti pour le récap.

#10 : Tacko Fall avait mis une baffe à Russell Westbrook la semaine dernière, cette fois elle est pour Karim Mané. Ça promet au prochain rassemblement de l’équipe du Sénégal.

#9 : Lauri Markkanen se fait arracher un bras par notre tricolore Théo Maledon, mais il parvient quand même à planter avec la faute.

#8 : Giannis a fait sa séance d’étirement malgré la présence du plot Willie Cauley-Stein.

#7 : Michael Jordan se réincarne parfois sur les parquets. Cette fois, il ressemblait à si méprendre à Jrue Holiday.

#6 : Javonte Green confirme que la défense du Magic est de plus en plus mauvaise pour couvrir la ligne de fond.

#5 : Anthony Davis a voulu toucher les cheveux de Zion mais distanciation oblige, il a claqué un double-clutch dunk.

#4 : 36 ans, toutes ses dents et une énième claquette dunk sur la raquette adverse pour LeBron James.

#3 : une fois par an lorsque les planètes sont alignées, Reggie Jackson claque un poster comme ça. Désolé Sactown !

#2 : Rudy s’est retrouvé à 1vs2 et il a donc postérisé… les deux.

#1 : Andre Drummond a été record cette nuit et Julius Randle lui a donc gentiment offert un poster pour le féliciter.

Voilà, on vous a tout dit mais n’hésitez pas à cliquer juste en dessous pour voir la version NBA du Top 10 du jour. C’est le Goatmentator au commande et rien que pour ça, ça mérite d’être visionné.