NBA Preview 2020-21 : les Charlotte Hornets ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Après les Warriors, les Cavs, les Pistons, les Hawks, les Knicks et les Wolves ? Place aux Hornets, et vive le ventre mou.

Un backcourt étrange mais excitant, un Gordon Hayward en mode moula et revanchard, des jeunes à suivre impérativement, un nouveau Ball dans votre vie, pas de pivot mais fichtre nous sommes en 2020 alors courons. Cette équipe des Hornets 2020-21 est… chelou mais probablement meilleure sur le papier que l’an passé, alors ça vaut au moins le coup d’œil et ça vaut surtout le coup d’en parler une petite heure. Sit down, Biyombo, et appréciez donc ce nouvel acte d’une immense pièce de théâtre qui en comptera trente au final. Envie de savoir qui de LaMelo, Terry ou Devonte’ sera le patron de la ligne arrière ? Besoin de comprendre pourquoi le petit P.J. Washington pourrait jouer poste 5 cette saison ? Vous voulez des nouvelles de ce beau gosse de Cody Zeller ? On ne vous indique même pas la route, vous la connaissez déjà.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».