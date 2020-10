Les meilleures actions des Finales NBA 2020 : 20 minutes à répéter en boucle en attendant la reprise

Depuis lundi, le vide s’est installé dans nos vies. Plus de raison de mettre le réveil au milieu de la nuit, la saison NBA est bel et bien terminée. Pour de bon cette fois-ci. Alors pour tenir jusqu’à la reprise dont on ne connait encore pas la date, rien de tel qu’un petit florilège des meilleures actions de ces Finales NBA 2020.

C’est encore frais dans nos têtes, mais on a déjà oublié des moments clés de cette improbable série entre Miami et les Lakers. Six affrontements plus ou moins intenses mais toujours une bonne dose de highlights qui ont parfois poussé la NBA à sortir un Top 10 au lieu des cinq actions quotidiennes habituelles lorsqu’un seul match a été joué la nuit d’avant. Impossible de choisir, Jimmy Butler, LeBron James, Anthony Davis ou encore Bam Adebayo et Tyler Herro nous ont tous régalés à leur manière au mois d’octobre. Pas de tirs du parking pour Dwight Howard dans les archives, mais un joli cake de Superman alors que Rajon Rondo a aussi régalé avec ses mains toujours plus grandes qu’une Playstation 5. Même si les souvenirs seront plus joyeux pour les fans californiens, les Floridiens ont également mérité leur petite séance d’autosatisfaction. Quand on voit le niveau de jeu du Heat dans ces Finales ou même dans ces Playoffs, les troupes d’Erik Spoelstra n’ont absolument pas volé leur place de dauphins de la NBA. Maintenant, ils ont quelques mois pour continuer de bosser leurs automatismes et soigner Goran Dragic pour revenir encore plus forts en 2021.

Dès que le manque se fait ressentir, faites un petit détour sur YouTube pour vous enfiler une ou deux dose de NBA. Avec 20 minutes d’images, la Ligue n’a pas fait sa radine et il n’y a plus qu’une chose à faire : spammer le bouton replay.