215€ à gagner avec un pari sur Joel Embiid qui termine meilleur marqueur face aux Nets

Ça y est, la NBA reprend ce jeudi ! Après la petite trêve du All-Star Weekend, la saison régulière est de retour avec six matchs au programme. Six matchs, et donc six opportunités pour se faire de la thune pour les plus joueurs d’entre vous.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

01h00 : Pistons (8,30) – Bucks (1,08)

01h30 : Hawks (3,00) – Heat (1,40)

02h00 : Bulls (1,52) – Hornets (2,55)

02h00 : Sixers (1,25) – Nets (4,15)

04h00 : Kings (2,00) – Grizzlies (1,85)

04h30 : Warriors (4,80) – Rockets (1,19)

Le pari principal du jour

Joel Embiid termine meilleur marqueur du match entre les Sixers et les Nets (2,15) : et si on misait sur Jojo ? Avec la trêve du All-Star Weekend, le pivot des Sixers sera en forme et voudra tout de suite donner le ton pour le reste de la saison régulière. À la maison, Philly a pris l’habitude de cartonner et on imagine bien Embiid faire la misère au duo Jarrett Allen – DeAndre Jordan pour guider les siens vers une nouvelle victoire. Sachant que Kyrie Irving est forfait en face, Joel a de bonnes chances pour terminer meilleur marqueur de la rencontre.

Une autre cote tentante

Les Grizzlies s’imposent à Sacramento (1,85) : cote pas inintéressante du côté de la capitale californienne cette nuit. 1,85 sur les Grizzlies, c’est tentant quand on sait que Memphis est l’une des équipes surprises de la saison. Avant le All-Star Break, Ja Morant et ses copains ont remporté huit de leurs dix derniers matchs et ils vont directement vouloir reprendre leur bonne dynamique à Sacramento. Les Kings, très décevants cette saison, restent certes sur trois succès à domicile mais les hommes de Taylor Jenkins ont les moyens pour repartir de Californie avec la victoire en poche.

Voilà pour aujourd'hui.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).