Six Français étaient sur les parquets NBA cette nuit. Enfin plutôt cinq, ou six si on estime que Victor Wembanyama compte double, mais ça vous ne le saurez qu’en lisant cet article. Ça c’est de l’intro.

Les résultats de la nuit

Victor Wembanyama

Superbe match du géant français des Spurs, probablement son meilleur de la saison avec celui face aux Rockets. En défense, en attaque, de près, de loin, Wemby a répondu aux attentes et participé très grandement à la victoire des Spurs contre les Kings. Quasiment un statement, on attend la confirmation.

34 points.

13/22 au tir.

6/12 du parking.

2/2 aux lancers.

14 rebonds.

6 passes.

3 contres.

Énorme match de Victor Wembanyama face aux Kings, l’un des meilleurs de sa saison. Rien forcé, présent au rebond, en défense, juste dans ses choix. pic.twitter.com/r9cHvNK6Bd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2024

Sidy Cissoko

Il a applaudi la perf de Wemby des deux mains, c’est toujours mieux que de le faire devant la télé. Faudrait quand même qu’il joue un peu sinon.

Ousmane Dieng

On pensait que la blessure de Chet Holmgren lui “offrirait” quelques minutes de plus mais il n’en fut rien. A peine 10 minutes de jeu, assez bonnes cela dit.

Nicolas Batum

3 points en 12 minutes pour le boss, qui a pu “apprécier” aux premières loges la masterclass de Shai Gilgeous-Alexander.

Bilal Coulibaly

Superbe première mi-temps pour Bilou, tranquillou, puis il est éteint en seconde, laissant Alperen Sengun et les Rockets s’envoler dans le ciel texan. Il a un peu souffert de la comparaison avec Jalen Green, tellement athlétique qu’il ferait passer n’importe quel freak pour un Rudy Gay en fin de carrière. 11 points au final pour Bilal, next.

Alex Sarr

5 points à 2/9 au tir pour le Alex, ça fait pas lourd d’autant plus qu’il a pris de plein fouet la grinta de Sengun. Il y a des soirs où il vaudrait mieux rester couché, et celui-là en était un.

Le programme de la nuit prochaine