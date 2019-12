NBA Top crossovers de la semaine : Paul George qui emmène Clint Capela au sol, c’est légal ça ?

Tiens tiens… est-ce qu’on ne se ferait pas une petite compilation des meilleurs tangos de la semaine ? Allez, régalez-vous bien de ces petites douceurs et on n’oublie pas, une petite pensée pour ceux dont le visionnage de ces ces images vont rappeler quelques souvenirs difficiles. Force à vous les gars.

Une fois est plutôt coutume, c’est James Harden qui ouvre les hostilités en faisant un peu danser Paul George. Pas mal ces petits appuis Paulo, tu reviendras. Cependant on vous laisse débattre pour savoir s’il y a une petite reprise de dribble d’El Barbudo, car il peut arriver que le mec soit sifflé différemment par les refs NBA, enfin il nous semble. Sur l’action suivante ? Marvin Bagley III cherche encore Tyus Jones, alors que Trae Young a laissé Donovan Mitchell sur ses appuis et bouche bée avant de finir derrière l’arc. On retrouve également aujourd’hui du D-Rose bien sale, puis arrive ensuite la team spin move avec Jaylen Brown et Miles Bridges. Si le premier est du genre à prendre un jump shot dans la foulée, l’autre est carrément allé démonter le cercle sans aucun scrupule. Place ensuite à un eurostep et une finition toute en douceur offerts par R.J. Barrett, puis on retrouve du Jayson Tatum, une pincée de Kyle Lowry avec son changement de rythme terrible, un peu de Dennis Schröder, de Kyle Anderson ou de Shabazz Napier qui en a fait voir de toutes les couleurs à son ancien coéquipier C.J. McCollum. Mais le climax du jour reste PG-13, dans le bon rôle cette fois-ci, qui fait chuter Clint Capela avec un petit dribble entre les jambes pour revenir ensuite derrière la ligne à 3-points. Une action qui n’est pas sans rappeler celle de Jayson Tatum il y a quelques semaines… quand c’était par contre… lui qui était au tapis.

La Grande Ligue nous a encore servi une belle palette offensive cette semaine. Il n’y a pas eu trop d’humiliations même si certains ont encore la goutte au nez. De l’eurostep, du spin move, du cross, du dribble dans le dos, finitions en douceur et finitions en détruisant un arceau, le bonheur est total, on se croirait presque à Noël.