À la veille de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft 2023, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Jazz – Nuggets : 118-114 (stats)

Spurs – Wolves : 131-151 (stats)

Clippers – Blazers : 136-125 (stats)

Le Tankathon

Bonne opération de la nuit – Blazers, Spurs : dans l’optique de gratter quelques défaites avant la fin de saison pour faire monter leur classement potentiel lors de la Draft, les Blazers se sont inclinés à Los Angeles, non sans montrer quelques belles petites choses. Les Spurs en ont eux mangé 150 contre les Wolves, rien d’autre à rajouter hein.

Mauvaise opération de la nuit – Jazz : en l’emportant à la maison contre des Nuggets en mode préparation aux Playoffs, les Mormons ont laissé filer une défaite qui les place à une potentielle victoire demain soir d’une égalité avec les Mavericks. Attention à ne pas laisser filer 1,5% de chances de taper le premier choix sur un succès à l’avant dernière journée.

Programme de la nuit prochaine

19h : Celtics – Hawks

19h : Nets – Sixers

19h : Cavaliers – Hornets

19h : Heat – Magic

19h : Knicks – Pacers

19h : Bucks – Raptors

19h : Wizards – Rockets

19h : Bulls – Pistons

21h30 : Mavericks – Spurs

21h30 : Wolves – Pelicans

21h30 : Thunder – Grizzlies

21h30 : Nuggets – Kings

21h30 : Lakers – Jazz

21h30 : Suns – Clippers

21h30 : Blazers – Warriors

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

