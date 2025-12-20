Le 20 déc. 2025 à 18:23 par David Carroz

Ho Ho Ho ! Ce lundi 22 décembre, qui est prêt à se lancer dans le Christmas Day Contest ? Pour le plus grand rendez-vous NBA de l’hiver, TrashTalk vous propose de pimenter votre Noël 2025 avec un jeu entièrement gratuit… et un pactole de 1000€ à décrocher.

Chaque année, c’est devenu une tradition : Noël rime avec NBA, et la communauté TrashTalk répond toujours présente.

Entre deux parts de bûche, Santa passera peut-être déposer quelques cadeaux, mais de notre côté aussi on avait envie de vous gâter un peu.

Du lundi 22 décembre au jeudi 25, vous allez donc pouvoir vous essayer à un jeu spécial autour des cinq affiches de Noël.

Un jeu clair, rapide, accessible à tous… et surtout doté d’un joli billet de 1000€ pour le meilleur pronostiqueur.

# QUEL EST LE PRINCIPE DU JEU ?

Le Christmas Day Contest repose sur un formulaire reprenant les cinq matchs programmés le 25 décembre.

Votre mission ? Choisir pour chaque rencontre l’équipe qui s’imposera. Simple, efficace, pas besoin de sortir la calculatrice.

Il faudra également indiquer quel joueur terminera meilleur scoreur de l’ensemble de la soirée NBA. Un détail qui peut tout changer.

Chaque sélection s’illumine lorsque vous faites votre choix, histoire d’être sûr de ne rien oublier.

Pour désigner le meilleur marqueur, une liste déroulante regroupant les joueurs des dix équipes sera disponible. À vous de flairer le bon coup.

Vous n’aurez plus qu’à valider votre participation… et attendre de voir si votre flair dépasse celui de toute la commu TrashTalk.

# QUAND PUIS-JE PARTICIPER ?

Ouverture des participations : lundi 22 décembre 2025 à 9h00.

Clôture des participations : jeudi 25 décembre 2025 à 18h00.

# OÙ RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Une fois votre formulaire rempli et validé :

Vous pourrez télécharger l’image de votre pronostic via le bouton PARTAGER .

. Une copie sera envoyée automatiquement à l’adresse mail que vous aurez fournie. Pensez à vérifier vos spams.

Vous aurez la possibilité de partager votre formulaire directement sur Twitter/X ou Facebook.

# COMMENT SERA DÉSIGNÉ LE GAGNANT ?

Après la fin du Christmas Day, tous les formulaires seront triés selon l’ordre suivant :

Un sans-faute sur les 5 matchs

La bonne identification du meilleur scoreur de la soirée

Si personne n’a trouvé le bon joueur, on regarde celui qui suit au total de points

Si plusieurs participants cochent toutes les cases, un tirage au sort départagera les finalistes afin de déterminer le vainqueur 2025.

# QUEL EST LE CADEAU EN JEU ?

Cette année, pas de détour, pas de suspense : grâce à ParionsSport en Ligne, le grand gagnant repartira avec :

1000€ cash

De quoi attaquer 2026 avec un budget qui fait plaisir.

# QUAND LE VAINQUEUR SERA-T-IL ANNONCÉ ?

Avec les matchs étalés dans la nuit et un bon paquet de participations à analyser, le résultat sera communiqué entre le 26 et le 31 décembre 2025.

Alors, prêt à tenter le perfect sur ce Christmas Day 2025 ? Qui fera chuter qui, et quel joueur plantera le plus de points ? À vous de jouer : remplissez votre formulaire entre lundi matin et jeudi soir, et peut-être que les 1000€ finiront sous votre sapin. Bonne chance à toutes et à tous !