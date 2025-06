Un tournoi d’échecs NBA prévu en juillet, propulsé par Victor Wembanyama

C’est la petite surprise improbable du jour, qui se glisse entre les Finales NBA et la prochaine Draft : un tournoi d’échecs entre joueurs NBA serait planifié pour le mois de juillet. Devinez qui est à l’origine de ce projet : Victor Wembanyama.

On vous refait un peu l’historique pour ceux qui ne sont pas à la page. En décembre dernier, Wemby avait balancé un tweet en challengeant les personnes intéressées de venir le défier aux échecs dans le coin sud-ouest du Washington Square Park, en plein milieu de Manhattan.

À l’occasion, Victor Wembanyama avait émis l’idée d’un tournoi entre joueurs NBA, dont les bénéfices seraient reversés à une association caritative que choisirait le vainqueur. Et si ce projet s’était développé dans l’ombre depuis ce jour-là ?

We need an NBA players only Chess tournament, proceeds go to the charity of choice of the winner https://t.co/OyudB2t4io

— Wemby (@wemby) December 28, 2024

Invité dans le programme Nouvelles Têtes de France Inter ce jeudi matin, Julien Song, maître international d’échecs et influenceur français sur le sujet, a visiblement fait fuiter le projet. Le tournoi prendrait place en juillet à Las Vegas, et Song lui, ferait partie des commentateurs de la compétition.

Plusieurs stars se sont déjà affichées ou déclarées joueurs d’échecs. Parmi eux : Jaylen Brown, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Klay Thompson et même un autre pivot français en la personne de Rudy Gobert. Ça promet. Et en attendant de plus amples (et plus officielles) informations, on va continuer de rêver à l’idée de voir Draymond Green retourner une table de rage.