Les rosters complets de la California Classic Summer League viennent de sortir. On retrouve cette année sept Français dans l’étape préliminaire de la Summer League, l’occasion pour chacun de se montrer, faire ses preuves pour les petits nouveaux, et nous, ça nous permet même de revoir d’anciennes têtes.

Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Mohamed Diarra (Los Angeles Lakers)

Lucas Dufeal (Sacramento Kings – Golden 1 Center)

Yves Pons (Sacramento Kings – Chase Center)

Neal Sako (Miami Heat)

Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Parmi les joueurs NBA encore sous contrat, on ne retrouve que Sidy Cissoko dans la liste. On espère pouvoir être témoins de beaux progrès chez Sidy, et avec Victor Wembanyama retenu ailleurs, Sidy va pour une fois avoir l’occasion d’être la reu-sta française à San Antonio. Yves Pons, qui avait joué huit matchs de NBA il y a quelques saisons fait quant à lui son retour en Amérique du Nord avec les Sacramento Kings. Bien sûr, on a aussi hâte de voir les premiers paniers de Tidjane Salaün sous le maillot des Hornets. Dans ceux qui n’ont pas eu la chance d’être drafté, on retrouvera Armel Traoré qui n’est vraiment pas passé loin au second tour, ainsi que Mohamed Diarra, tous deux sous le maillot des Los Angeles Lakers.

Parmi ceux qui auront à cœur de se montrer, Neal Sako (ASVEL) qui va faire quelques matchs avec le Miami Heat, mais aussi Lucas Dufeal qu’on a vu cette saison du côté de Vichy-Clermont la saison dernière et qui portera lui aussi les couleurs des Sacramento Kings. Petite spécificité pour les Kings, ils présenteront deux rosters différents à cette California Classic Summer League. Lucas Dufeal jouera pour celui du Golden 1 Center tandis que Yves Pons sera du côté du Chase Center.

Sacramento Kings announce their 2024 Summer League Roster(s) which will feature two teams playing during California Classic pic.twitter.com/b0lcoTO03C

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 3, 2024