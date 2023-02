C’est la tradition depuis quelques années déjà sur TrashTalk : vous faire vivre en direct avec nous les principaux évènements de la saison. La trade deadline ne déroge pas à la règle alors rendez-vous ce soir à 19h, et notre petit doigt nous dit qu’il va se passer quelques dingueries en direct.

Alex, Bastien et Simon, un canapé, le bruit du multiplex, celui de la Woj Bomb, un chat en feu. Pour les initiés tout ça vous parle, pour les autres vous êtes des ignorants mais on vous pardonne si vous vous pointez ce soir à 19h à l’adresse ci-dessus. Au programme ? Le gong qui retentira en direct à 21h mais avant cela quelques trades qui devront tomber, des dizaines probablement, et en parallèle de ce à quoi on s’attend… d’énormes surprises qui pourraient pleuvoir sur nous. Ça va bouger à Toronto, à Miami, pourquoi pas chez les Clippers ou les Hawks, bref ça peut bouger partout finalement, et la glorieuse incertitude de ce genre de soirée nous fout déjà les poils. Alors une seule horaire et une seule adresse, pour vivre un moment mythique en famille !