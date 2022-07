On vous l’accorde, nous ne sommes actuellement pas dans la période la plus exaltante de la saison. Dans le cœur des fans NBA, le mois d’août rime bien souvent avec ennui. Et pour cause, les Playoffs se terminent en juin, la Free Agency bat son plein en juillet et les premiers matchs reviennent en septembre. Août ? C’est le mois des selfies sur un yacht, des cocktails sur les plages privées et des soirées dans des villas blindées. Pas vraiment le genre d’activités auxquelles le commun des mortels peut s’identifier. Alors pourquoi pas profiter de ces quelques semaines plus tranquilles pour faire le point sur les destinations les plus prisées par nos joueurs préférés lorsqu’ils partent en vacances ? Allez, on attaque par le sud-est de la France avec la Corse et la Côte d’Azur, car nos régions ont du talent.

Alors. On préfère directement mettre les choses au clair afin d’éviter de nous faire kidnapper cette nuit : non, on ne mélange pas ces deux régions. Simplement, pour éviter d’avoir à faire une analyse ville par ville, on a décidé de prendre la zone dans son ensemble. Vous pouvez donc poser vos canifs et annuler ces billets de train pour Paris. Car oui, si le secteur est connu pour attirer les stars du monde entier, les joueurs NBA ne font bien sûr pas exception. Certains sont même des habitués, et n’hésitent pas à revenir fréquemment en France pour profiter de vacances à la mer, ou même de leur retraite pour ceux qui en sont à ce stade. Tout d’abord, faisons une première escale en Corse, et plus particulièrement à Ajaccio, où on voulait absolument commencer par quelqu’un qui s’y est rendu pas plus tard que cette année : Evan Fournier. Presque terminées en raison de son retour en Équipe de France pour préparer l’EuroBasket, les vacances de Vavane auront en effet été très courtes. Interviewé sur place par Corse Matin, ce dernier expliquait être venu à quatre reprises sur l’Île de Beauté, dont il aime le côté dépaysant – ça change de Paname ou New York, c’est sûr – tout en prenant soin de changer de spot à chaque fois. Compliqué donc de tomber sur le natif de Charenton, même si celui qui a du « sang corse dans [sa] famille » ne se cache pas et permet même au public d’assister à ses sessions d’entraînements lorsqu’il n’est pas en train de se détendre. On notera tout de même que la bouffe locale joue visiblement un rôle essentiel dans cette relaxation depuis au moins 2012, époque où le garçon tweetait encore avec un Blackberry.

Le saucisson Corse cest quelque chose! #groslard — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 2, 2012

Mais Evan n’est pas le seul Français à apprécier les paysages vallonnés de l’île. Lorsqu’il était encore joueur, Tony Parker est venu à plusieurs reprises en Corse et notamment à Calvi, où il y amarrait son yacht oklm. Pas sûr qu’il soit possible de l’y recroiser aujourd’hui mais honnêtement ce n’est pas grave, car la station balnéaire attire bien d’autres jugadores de la NBA. Parmi eux, un mec appelé LeBron James, vous connaissez ? Déjà aperçu dans le secteur auparavant, le King était lui aussi retourné sur l’île l’année dernière pour une escapade calvaise – mais pas seulement – en famille, dont il avait posté plusieurs photos en story Instagram… lui aussi en yacht. Forcément, connue pour sa baie en forme de demi-lune, le spot est l’un des plus beaux des alentours. Et ce n’est pas Magic Johnson qui vous dira le contraire. Oui oui, on parle bien du même Magic, le quintuple champion NBA, qui adore par ailleurs notre cher pays et plus particulièrement cette zone sud-est. Car si ce dernier a été aperçu sur les côtes corses en compagnie de Samuel L. Jackson il y a quelques années, c’est en réalité parce que le légendaire point guard des Lakers a pour habitude de parcourir la région en bateau – enfin yacht, vous commencer à vous y habituer de toute façon – tous les étés. Les autres endroits sympatoches par lesquels Magic aime passer ? Antibes, probablement sa ville préférée depuis que Jacques Monclar la lui a fait découvrir dans les années 90, Saint-Tropez ou encore Monaco, où un certain Michael Jordan l’a déjà rejoint à plusieurs reprises. Retenez donc que si vous passez par Monte-Carlo cet été et que votre compte en banque est de taille infinie, on vous conseille d’aller faire un tour aux différents casinos de la ville, où vous croiserez peut-être deux Américains claquant des millions tous les soirs.

LeBron en Corse. Les vrais savent 🤝 pic.twitter.com/cdkSX4Zc2c — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2021

Quittons la principauté et longeons le long de la French Riviera, où d’autres noms assez évocateurs ont déjà mis les pieds. Tiens, parlons de Stephen Curry, qui a notamment été aperçu dans deux destinations bien précises. Tout d’abord – et nous en parlions déjà avec Magic – le Chef a été à Antibes incognito, avant de se faire griller… trop tard. En effet, sur Twitter, le compte officiel des Sharks a interpellé la star NBA alors qu’elle était déjà repartie, lui proposant de venir s’entraîner avec les joueurs de l’équipe alors en Pro A (Jeep Élite). Une invitation à laquelle Steph a tout de même répondu : « Je vous ai manqué cette fois les gars mais on reviendra ! Ville magnifique.« On attend donc toujours que le bonhomme revienne pour tenir sa promesse, et on se vexera si ça n’est pas le cas. Le meneur des Warriors est également passé par Saint-Tropez la même année, soit l’une des plus grosses destinations de stars. On pourrait vous faire une liste longue comme les bras de Giannis de joueurs y étant passés mais on ne va garder que Chris Bosh et… Tyson Chandler. Voilà, un peu d’intérieurs dans cet article, ça ne fait pas de mal. Pour les retrouver ? Plage de Pampelonne essentiellement, comme 95% des stars passant sur la presqu’île. D’ailleurs, on ne pouvait pas ne pas vous parler de Dwayne Wade, qui a sans doute exploré toute la French Riviera en passant lui aussi par Saint-Tropez, mais aussi Cannes, Nice, le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, etc… Et pour conclure ce joli tour, nous tenions à terminer avec nos amis Marseillais qui ont notamment vu Klay Thompson débarquer chez eux en 2019, soit juste après son opération au genou. Aperçu en train de nager au large du Frioul ou se baladant sur le Vieux-Port, l’autre Splash Brother racontait d’ailleurs au micro de Rémi Reverchon ce qu’il avait pensé de ce petit tour de France qui l’avait d’ailleurs également emmené jusqu’à Paris.

« J’ai adoré. Ça m’a fait penser à chez moi dans le sud de la Californie avec les ports, les quais… Juste l’architecture, on a l’impression que c’est là depuis des siècles, ce qui est super cool, tellement différent des États-Unis parce qu’on est une nation très jeune. J’ai pu ressentir la richesse de l’histoire, j’ai vu le château d’If… J’ai juste profité de ce moment en mer où l’eau est magnifique, j’ai profité de la nourriture, des gens… J’ai hâte d’y retourner. »

Bien d’autres stars de la NBA aiment profiter de ces moments de repos entre notre splendide Côte d’Azur et les paysages époustouflants de la Corse. Bien évidemment, impossible de tous les lister ici mais voilà qui devrait donc vous pousser à ouvrir un peu plus grand les yeux lorsque vous passerez dans ces coins où, tranquillement assis sur une terrasse, vous pourriez tomber sur Magic ou LeBron en train de siroter un petit Martini Bianco.

Sources : BeIN Sports, France 3 PACA, Corse Matin, La Provence, Instagram