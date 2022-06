À peine nommé à la tête des Los Angeles Lakers, Darvin Ham annonce déjà la couleur sur le rôle qu’il veut proposer à chacun. Et visiblement, il va y avoir du monosourcil dans l’air. Le coach a désigné Anthony Davis comme « la clé » du nouveau projet Lakers. Un statut de leader qu’il faudra assumer pour AD.

Les Lakers sont sûrement la plus grosse déception de cette saison en NBA. Annoncés comme des favoris très sérieux l’été dernier, ils ont finalement terminé à une 11e place bien humiliante. Un classement qui ne leur aura même pas permis de participer au Play-in. Il fallait donc prendre une décision importante pour se relancer, et le GM des Angelinos Rob Pelinka n’a pas hésité à faire sauter son coach. Bye bye Frank Vogel, merci pour le titre de 2020 mais il est temps de laisser la place. C’est finalement Darvin Ham, ancien joueur de la Ligue et assistant aux Bucks ces quatre dernières saisons, qui a été choisi pour le poste. Et on peut dire que pour sa conférence de presse de présentation, le nouveau coach a voulu mettre les points sur les « i » sur l’utilisation de chacun dans son équipe la saison prochaine. Le rôle d’Anthony Davis a notamment été évoqué par Monsieur Jambon, et on peut dire que l’intérieur va avoir son importance la saison prochaine.

« Je pense qu’il est la clé. Nous avons tous vu de quoi il est capable quand il est en bonne santé, quand il joue à un haut niveau, quand il est dans un bon rythme. Nous l’avons vu dans la bulle. Sa technique, sa taille, sa polyvalence, ses capacités défensives… Cela va être la base de ce que nous allons mettre en place. Nous avons besoin qu’il soit en bonne santé, qu’il soit régulier, qu’il soit bien mentalement pour qu’on puisse à nouveau évoluer à un niveau de champion. » – Darvin Ham, coach des Los Angeles Lakers lors de sa conférence de presse de présentation

Une décla qui va sûrement faire plaisir au célèbre monosourcil, mais qu’il faudra aussi confirmer sur les parquets. Comme Ham le rappelle, AD avait été tout simplement monstrueux en 2019-20. Une saison lors de laquelle il est encore monté en niveau en Playoffs pour seconder parfaitement LeBron et décrocher sa première bague de champion. Oui mais voilà, depuis, Davis a connu pas mal de galères liées notammet au plus gros problème de sa carrière : la fragilité de son corps. Souvent sur la touche à cause de soucis physiques, l’ancien des Pelicans aura joué 76 matchs en deux saisons. Trop peu compte tenu de son importance, et ça se voit d’un point de vue individuel comme collectif : personnellement, il a maintenu un gros apport statistique (22,5 points, 8,9 rebonds, 2 contres) mais avec bien moins d’impact sur son équipe et des pourcentages en chute libre derrière l’arc (33% en 2019-20, 18,6 % cette saison) ainsi qu’aux lancers-francs (84,6% en 2019-20, 71,3% cette saison). Quant aux Lakers, ils sont assez brutalement tombés de leur trône, avec une qualif’ en Playoffs arrachée au Play-in suivie d’une élimination sans gloire face aux Suns l’an passé, puis la déroute totale de cette année. Tout ça pour dire que sans une grosse saison d’AD, les Lakers pourraient à nouveau se retrouver en danger lors de la prochaine campagne. Avec un LeBron James toujours très fort mais qui vieillit et un Russell Westbrook qui n’offre pas vraiment de garanties, beaucoup de choses dépendront de l’intérieur en 2022-23. Darvin Ham l’a bien compris, et il compte sur un Davis en pleine forme pour repartir de l’avant.

Même en pleines Finales NBA, les Lakers font l’actualité. Ils veulent repartir sur un nouveau cycle après deux saisons ratées, et le coach Darvin Ham a fixé une priorité pour relancer la machine : responsabiliser Anthony Davis et le mettre dans les bonnes conditions pour qu’il retrouve enfin son meilleur niveau. La première pierre d’un vrai chantier pour l’ancien adjoint des Bucks, qui fait face à un gros défi.

Source texte : YouTube (via Los Angeles Lakers)