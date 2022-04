L’une des grandes sagas de la saison 2021-22 a récemment pris fin avec la levée de certaines restrictions sanitaires à New York permettant à Kyrie Irving de jouer au Barclays Center de Brooklyn. Mais il y a toujours un endroit où Uncle Drew et tous les autres joueurs non-vaccinés ne peuvent pas évoluer à cause de leur statut, à savoir Toronto. Et ça, ça peut compter en Playoffs.

Ce soir, les Sixers seront en déplacement à Toronto pour un match important en vue des Playoffs. Un match auquel un certain Matisse Thybulle ne pourra pas participer. La raison officielle ? « Non éligible pour jouer ». Voilà le genre de formule qu’on n’a pas forcément l’habitude de lire et forcément, on fait tout de suite le rapprochement avec les contraintes sanitaires actuellement en place au Canada. Plusieurs membres des Sixers ont été interrogés à ce sujet comme Doc Rivers et Danny Green (qui remplacera Matisse dans le cinq ce soir) et sans surprise, aucun des deux n’a voulu trop s’avancer concernant la disponibilité de l’Australien. Mais le thème est clairement d’actualité car on ne parle pas seulement d’un match, on parle d’une preview d’une potentielle série du premier tour des Playoffs. Les Sixers sont aujourd’hui quatrièmes de l’Est tandis que les Raptors sont cinquièmes, ce qui signifie dans l’état actuel des choses, les deux équipes se croiseraient dans quelques jours avec comme enjeu une demi-finale de conférence. Forcément, ça devient tout de suite plus sérieux comme affaire, surtout que Thybulle est un ailier défensif qui serait bien utile aux Sixers face à l’armée de forwards qui caractérise l’effectif de Toronto. Cependant, le classement de la saison régulière peut encore bouger d’ici à la fin de la semaine, Philly étant actuellement à égalité avec Milwaukee au classement et juste derrière Boston. Du coup, cette « préoccupation » peut également concerner les Bucks et les Celtics.

Justement, Tim Bontemps d’ESPN est allé interroger ces équipes pour connaître le statut vaccinal de leurs joueurs en vue d’une potentielle confrontation face aux Raptors en postseason. Les Bucks ? Tout le monde est vacciné donc pas de problème (c’est le cas également du Heat, premier de l’Est). Les Celtics ? Ils ont botté en touche en préférant ne pas apporter de commentaires sur ce sujet, ce qui forcément pose question. Comme le souligne l’insider, quatre joueurs de Boston n’ont pas participé au match de leur équipe à Toronto fin mars, à savoir Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams III. Si l’on en croit ses propos et les sources d’ESPN, Tatum et Time Lord sont vaccinés mais l’incertitude reste de mise pour Brown et Horford, qui avait respectivement raté la rencontre pour des « douleurs au genou » et pour « raisons personnelles » (pour info Horford avait également raté le match précédent contre les Wolves). Cependant, le second a récemment déclaré « qu’il pouvait jouer n’importe où ». À voir donc. Si jamais on a droit au scénario d’une série Toronto – Boston à partir du 16 avril, il faudra clairement garder cette situation à l’esprit. On rappelle également que dans un scénario – improbable certes mais qui mérite d’être mentionné – où les Nets croisent les Raptors en Playoffs, Kyrie Irving serait indisponible pour tous les matchs se déroulant au Canada.

Le home-COVID advantage, nouveau concept so 2022. Mine de rien, ça peut faire la différence dans une série et après avoir particulièrement morflé depuis l’arrivée du virus il y a deux ans, les Raptors pourraient voir la routourne tourner en leur faveur.

Source texte : ESPN