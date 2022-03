NCAA March Madness : voici 5 bonnes raisons de suivre la Folie de Mars quand on est un fan de NBA

Après le mercredi panzani d’hier où la NBA a proposé pas moins de 12 matchs à ses fans, seulement une petite rencontre est prévue cette nuit par la Grande Ligue. Un fait rarissime, mais qui s’explique par le coup d’envoi du premier tour de la March Madness, qui sera donné dès 17h15 ce soir. Au menu ? 16 matchs au total qui dureront jusqu’au petit matin. Bref, l’occasion parfaite pour les fans de NBA de se faire une parenthèse NCAA en cette fin de saison régulière. Et si vous faites partie de ceux qui hésitent encore à plonger dans le monde du basket universitaire, voici cinq bonnes raisons de suivre cet événement unique qu’est la March Madness.

Lebron James jamming to March Madness pic.twitter.com/rZlQVkzLGb — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) February 19, 2016

1) Parce que la March Madness est un univers à part

64 équipes provenant des quatre coins des States (68 en comptant le First Four), 63 rencontres prévues en l’espace de trois semaines, tous les matchs qui se jouent sur terrain neutre, des gros qui rencontrent des petits dans des matchs à élimination directe, des fanbases hyper excitées avec des fanfares qui mettent l’ambiance… Clairement, de par sa formule, la March Madness n’est pas une compétition comme les autres et à ce moment-là de l’année, le tournoi universitaire de basket domine véritablement l’actualité sportive aux States. Le Super Bowl est passé, la Draft NFL n’est prévue que fin avril, les Playoffs NBA/NHL ne sont pas encore là, et la saison MLB n’a pas encore commencé. Traduction, tous les yeux ou presque sont rivés sur la postseason NCAA, l’un des événements les plus populaires de l’année.

2) Parce que tous les matchs sont des Games 7…

Quand on est un amoureux de la NBA, on est évidemment habitué aux séries de Playoffs. On aime les différentes dynamiques qui peuvent accompagner ces dernières, les ajustements réalisés par les coachs pour tenter de faire basculer la série, l’avantage du terrain qui change de camp… Mais demandez à n’importe quel fan NBA, y’a rien de mieux qu’un Game 7. Rien de mieux qu’un match à quitte au double, où absolument tout est possible et où le suspense est à son comble. Ça tombe bien, à la March Madness, chaque match est un Game 7. On l’a mentionné juste au-dessus, toutes les rencontres du tournoi sont à élimination directe. Autrement dit, c’est win or go home pour tout le monde, peu importe que vous soyez une tête de série #1 ou une tête de série #16. Un favori peut perdre dans un mauvais jour sans avoir d’autres matchs derrière pour se rattraper, le petit poucet peut gagner s’il est en état de grâce. Et c’est vraiment ça qui fait le charme de la March Madness. Un tournoi en mode Coupe de France où on peut assister à beaucoup de surprises et à des scénarios absolument incroyables.

JALEN SUGGS BUZZER-BEATER ‼️ Gonzaga stays undefeated and beats UCLA 93-90 in OT @JalenSuggs2020 @marchmadness pic.twitter.com/PywRQV94bi — B/R Hoops (@brhoops) April 4, 2021

3) … et que c’est donc l’échauffement parfait pour les Playoffs NBA

Les Playoffs NBA vont débuter le samedi 16 avril prochain, juste après les matchs du play-in tournament. Si vous voulez vous chauffer en vue de la postseason, y’a absolument rien de mieux que la March Madness. Déjà parce que cette dernière peut proposer un niveau d’intensité et de suspense qui vous mettra l’eau à la bouche, mais aussi parce que c’est un excellent entraînement pour le marathon du premier tour des Playoffs. Aujourd’hui, pour le début de la March Madness, le programme est colossal : le premier match va commencer dès 17h15 heure française avec en plus un Frenchie sur le terrain, à savoir Moussa Diabaté. Un match parmi les 16 qui animeront la soirée, soirée qui va se prolonger jusqu’à cette nuit puisque la dernière rencontre débutera à… 2h57 du matin (c’est hyper précis t’as vu). Là, niveau marathon, c’est du lourd. Et demain, rebelote ! 16 matchs supplémentaires, le premier à 17h15 et le dernier à 2h57. Et puis ça enchaînera derrière bien comme il faut. Are you not entertained ?

4) Parce que la March Madness est la scène idéale pour repérer les futurs cracks de la NBA

Pas facile de suivre la saison NCAA quand on est plongés à fond dans la régulière de la NBA. Mais la March Madness, c’est la scène idéale pour repérer les futurs cracks de la Ligue. Pour repérer ceux qui feront la NBA de demain, ceux qui ont vraiment le potentiel pour se faire une vraie place chez les grands, ceux qui aiment le feu des projecteurs pour briller plus que les autres. Si le fait de cartonner à la March Madness ne se transforme pas forcément en grande carrière professionnelle derrière, certaines des plus grandes stars NBA de ces dernières années ont profité du tournoi universitaire pour se faire un nom ou démultiplier leur hype. Dwyane Wade a tapé dans l’œil de Pat Riley quand il a sorti une perf’ énorme sur Kentucky en mars 2003, Stephen Curry est devenu une sensation nationale quand il a enchaîné les banderilles sous le maillot de Davidson et sous les yeux de LeBron, Ja Morant a prouvé qu’il était un véritable phénomène en lâchant un triple-double au premier tour de la March Madness en 2019… on pourrait citer plein d’autres exemples comme ça. Alors si vous voulez voir les premiers grands exploits des futures stars NBA, c’est maintenant que ça se passe.

Stephen Curry’s March Madness 2008 Run Was One of the Best College Basketball Stretches Of All Time. pic.twitter.com/Aatp4NLq8R — ً (@nicknbanaylst) March 12, 2022

5) Parce que la Draft NBA 2022, c’est bientôt

Dans le même esprit, la March Madness peut vous servir de base de préparation en vue de la Draft NBA du 23 juin prochain. Non seulement vous allez repérer les futurs cracks de la Grande Ligue, mais ce sera également l’occasion de jeter un œil à l’ensemble des prospects pouvant potentiellement être appelés par Adam Silver dans quelques mois. Ainsi, vous aurez déjà une petite connaissance des qualités de ce joueur qui sera drafté au milieu du deuxième tour par votre équipe favorite. Si vous voulez la liste des jeunots à surveiller lors des trois semaines à venir, il suffit d’aller checker les différentes mock drafts actuellement disponibles, comme celle de Tankathon, NBC Sports, CBS Sports ou encore NBADraft.net. Vous pouvez également faire un petit tour chez les copains d’Envergure, qui viennent de mettre à jour leur Big Board.

Où suivre la March Madness ?

Deux moyens pour regarder la March Madness 2022 :

Grâce au dispositif mis en place par beIN Sports

en passant par ESPN Player

👀 Le dispositif #NCAA Basketball sur beIN SPORTS c’est :

👉 2 matchs par semaine lors de la saison régulière

👉 20 matchs lors de la March Madness dont le Final 4 en direct et en intégralité

👉 La Finale du tournoi diffusée en direct pic.twitter.com/n1JMTvwCZ3 — NBAextra (@NBAextra) October 8, 2021