Allez, café – le replay : Ben Simmons, l’opening night et les 75 Greatest, gros menu pour la grande première de la saison

Allez, café. Deux mots qui nous définissent, deux mots devenus avec le temps le titre de ton émission favorite sur Twitch, deux mots en passe de devenir, également, la marque préférée de ta marque préférée. Cette nuit ? Vous étiez déjà des milliers en notre compagnie pour causer de ce début de saison et pour vivre ensemble le premier des 3 reveals concernant les 75 Greatest. Envoyez le replay, et bonne reprise !

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Papoter un peu des derniers mouvements en NBA, du 75ème anniversaire de ta Ligue chérie ou encore de l’affaire Ben Simmons, lâcher quelques pronosticos sur l’opening night parce qu’aujourd’hui il y a du basket, se réapprivoiser comme à chaque début de saison. Kiffer Rudy Gobert qui se prend pour Bill Russell, se foutre de la gueule du jeu d’acteur de Kawhi Leonard et imaginer la tronche des Lakers en voyant LaMelo Ball et Jayson Tatum avec le maillot des Lakers, tout ça fait partie du folklore. Vivre la NBA à 200% mais la vivre ensemble, entre copains, en famille, sur TrashTalk.

Plus de 3 000 personnes peu avant 1h du matin c’est un bon début, mais toi même tu sais qu’on va faire bien mieux et très vite, que VOUS ferez bien mieux et très vite. Nous on vous laisse avec ce premier replay de la saison pour se coller devant les matchs, et on vous retrouve dans quelques heures pour débriefer tout ça sur un site qui commence par Trash et qui finit par Talk.