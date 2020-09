NBA Top 5 du jour : Michael Porter Jr. a posé son sac sur Montrezl Harrell, on appelle ça un 6th porte-bagages of the year

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Début de soirée chantait une nuit de folie il y a trente ans, mais aujourd’hui c’est bien en… fin de soirée qu’on a compris que cette nuit serait effectivement folle. Jaylen Brown avait introduit la chose un peu plus tôt ? Ivica Zubac et Nikola Jokic ont embrayé ensuite, l’un en explosant la tronche de Paul Millsap et l’autre en faisant passer le ballon pour une vulgaire mandarine. Mais les deux héros de la nuit, de ce Top 5 du moins, se nomment Kawhi Leonard et Michael Porter Jr., véritables responsables de deux de nos PLS récentes. Kawhi ? Disons que Jamal Murray a vraiment cru qu’il lui dunkerait dessus, alors le double défenseur de l’année s’est d’abord élevé avant de terminer son contre d’un majeur levé et bloquant le ballon, comme un symbole qu’il envoie à tous les attaquants de la NBA depuis maintenant quelques années. MPJ ? Le respect est mort ce matin vers 5h25 car le rookie des Nuggets a tout bonnement escaladé Montrezl Harrell par la face Sud, terminant son action la tête au cercle et les bourses dans le zen du pivot des Clippers. Il fait chaud là non ?

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.