Les plus beaux buzzer beaters de la décennie : y’a quand même des mecs qui ont de sacré balls en NBA

Décidément, la NBA nous gâte en cette fin d’année. Il faut dire que ce n’est pas tous les ans que l’on change de décennie, question de définition. Et la bande d’Adam Silver nous noie donc littéralement sous les compilations. Cette fois, on va regarder tous ensemble les meilleurs buzzer beaters de ces dix dernières années.

Ah le buzzer beater..tous ceux qui jouent au basket en rêvent : faire gagner son équipe sur un shoot à la dernière seconde. Cependant, ces occasions ne nous arrivent presque jamais…faut dire qu’en DM3 y’a rarement cette situation qui se présente puis de toute manière le shoot serait raté. En NBA c’est plus courant, mais ça fait toujours autant d’effet. La liesse de gagner sur une telle action n’a d’égal que la déception de perdre par ce biais. Qu’elle soient de joie ou de tristesse, les larmes arrachées par ces shoots vont sûrement couler sur vos joues. Parce qu’on a de tout dans cette compilation. Des actions préparées au millimètre près par des coachs… en sortie de temps-mort aux saucisses qui rentrent par on ne sait quel moyen en passant par des Avé Maria qui traversent le terrain et qui rentrent dans l’arceau guidés par une main céleste. Alors si on pouvait vous donner un conseil, on vous dirait de vous installer confortablement, de vous poser au coin du feu et de regarder cette compilation pour revivre tout ça.

C’est donc parti pour dix minutes de sonneries grinçantes couvertes par les cris d’une foule en délire (si l’exploit a lieu à domicile) ou qui résonnent dans le silence stupéfait d’une salle qui se prépare au deuil (si c’est à l’extérieur). Préparez-vous, c’est parti pour les meilleurs buzzer beaters de la décennie.